Ligue des Champions de basket - Mons s'incline face à Bakken Bears et loupe la Ligue des Champions

(Belga) Opposé ce vendredi soir, à Nicosie (Chypre), aux Danois de Bakken Bears dans le cadre du dernier tour du tournoi qualificatif pour la Ligue des Champions de basket, Mons s'est incliné (71-86) et ne participera pas à l'édition 2020-2021 de la compétition. Les Montois sont reversés en FIBA Europe Cup.

Après un bon début de rencontre (15-10), les Montois, qui restaient sur une victoire 69-81 contre les Polonais d'Anwil Wloclawek (69-81) mercredi, ont eu plus de difficultés pour contenir des Danois qui ont joué très juste (5 pertes de balle contre 11 pour le vice-champion de Belgique). Menés de 11 points à la pause (31-42), les Renards n'arrivaient pas à arrêter Michel Diouf (18 points et 9 rebonds) qui faisait passer le marquoir à 45-68 à l'entame des dix dernières minutes. Malgré un bon dernier quart-temps (26-18), les troupes de Vedran Bosnic ne sont pas parvenues à s'imposer. Le Montois Arik Smith a terminé meilleur marqueur du match avec 21 unités. Cette défaite a mis un terme au parcours qualificatif des Montois. A la suite de ce revers, les Montois seront reversés en FIBA Europe Cup où ils retrouveront Reggio Emilia (Italie), Egis Körmend (Hongrie) et Iraklis (Grèce) dans la poule A de la compétition. Ostende, champion de Belgique en titre, était directement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. Les Giants d'Anvers joueront l'EuroCoupe, la deuxième plus prestigieuse compétition européenne derrière l'Euroligue. Le championnat belge doit reprendre ses droits le week-end du 7 novembre (Belga)