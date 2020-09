Coup dur pour Manchester City: l'attaquant Gabriel Jesus indisponible plusieurs semaines

L'attaquant brésilien de Manchester City Gabriel Jesus sera absent des terrains pendant au moins trois semaines à cause d'une blessure dont la nature n'a pas été précisée. La fédération brésilienne de football (CBF) l'a annoncé vendredi alors que le joueur avait été sélectionné pour les matches face et à la Bolivie et au Pérou. Manchester City, de son côté, n'a rien communiqué concernant son attaquant.



Selon la CBF, Jesus, 23 ans, s'est blessé lundi lors du match de Premier League face à Wolverhampton. L'équipier de Kevin De Bruyne avait pourtant joué les 90 minutes avec un but au compteur. En plus des rencontres avec le Brésil, il manquera les matches de Manchester City face à Leicester, Burnley et Leeds. La blessure de Jesus est une nouvelle tuile pour Pep Guardiola, déjà privé de Sergio Aguero, blessé au genou et absent encore deux mois. L'entraîneur catalan sera également privé d'Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Aymeric Laporte, Joao Cancelo et Oleksandr Zinchenko pour la réception de Leicester, avec Youri Tielemans, Timothy Castagne et Dennis Praet, dimanche à 17h30 pour la 3e journée de Premier League.