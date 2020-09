Mondiaux de cyclisme: "Nous n'allons pas rouler comme Jumbo-Visma" annonce le sélectionneur belge

Le sélectionneur national Rik Verbrugghe est confiant après la médaille d'argent de Wout van Aert sur le contre-la-montre des Mondiaux. Dimanche, Van Aert sera une nouvelle fois le grand favori pour la course en ligne et sera entouré d'une solide équipe. "Mais nous n'allons pas rouler comme Jumbo-Visma", a prévenu Rik Verbrugghe. "Tout prendre en main et repartir les mains vides."



Malgré l'absence de Remco Evenepoel, la Belgique compte un autre grand favori dans ses rangs avec Wout van Aert. Il sera le leader de la sélection mais Rik Verbrugghe ne veut pas mettre la pression sur ses coureurs. "Je ne veux pas voir mes coureurs contrôler la course pendant toute la journée et voir Alaphilippe, Hirschi ou un Espagnol en récolter les fruits. Je ne veux pas finir comme Jumbo-Visma sur le Tour de France. Dans le cyclisme moderne, on voit de plus en plus que ce n'est pas l'équipe qui travaille qui récolte la victoire."

Cela ne signifie cependant pas que la Belgique va subir la course. "Nous ne pouvons pas rouler de manière défensive", a ajouté Verbrugghe. "Sur ces routes, vous devez rouler à l'avant, être attentif et avoir préparé différents scénarios. C'est mon boulot surtout que l'on roule sans oreillette lors des Mondiaux. Si un coureur est victime d'une chute ou d'un problème mécanique, tout le monde doit immédiatement savoir ce qu'il doit faire. Durant la course, ce sont Greg et Wout qui prennent les décisions."

Pieter Serry et Loïc Vliegen seront les lieutenants de service et Jasper Stuyven et Oliver Naesen doivent maintenir les leaders en bonne position sur les routes étroites. Ce qui offre quatre atouts à la Belgique: Wellens, Benoot, Van Avermaet et Van Aert. Ce dernier se distingue de la tête et des épaules et peut attendre le dernier tour. Les autres devront s'assurer de suivre si des grands noms s'échappent dans le final, pas comme l'année dernière dans le Yorkshire lorsque Trentin et Van der Poel s'étaient échappés. Avec 5.000 mètres de dénivelé positif, c'est une course usante qui attend les coureurs belges qui devront se surpasser. "Wout devra être dans un très grand jour pour être champion du monde car le parcours est très usant. Le contre-la-montre de vendredi m'a donné de la confiance. Il n'est pas fatigué et a récupéré de son Tour de France", a conclu Rik Verbrugghe.