Remco Evenepoel a débuté sa "vraie revalidation" après sa chute au Tour de Lombardie

(Belga) Après sa chute au Tour de Lombardie le 15 août dernier, Remco Evenepoel poursuit sa revalidation qui évolue "dans la bonne direction" après des examens passés vendredi à l'AZ Herentals, a communiqué son équipe Deceuninck-Quick Step samedi.

Evenepoel, 20 ans, peut désormais marcher sans béquilles et commencer à s'entraîner sur des rouleaux tout en travaillant sur des exercices de revalidation avec un kiné. "Je me sens bien", a déclaré Evenepoel dans le communiqué. "Je n'ai presque plus mal et je suis beaucoup plus mobile. Ma revalidation s'est bien passée ces dernières semaines. Je peux me débarrasser de mes béquilles et je suis content de pouvoir commencer à travailler avec un objectif plus précis en tête." "Dans les prochaines semaines, je vais travailler avec un kiné pour renforcer mon bassin et je vais m'entraîner sur des rouleaux. Si tout se passe bien et si la météo le permet, je pourrai alors enfourcher mon vélo et aller rouler dehors. La vraie revalidation a commencé pour moi. Mon prochain objectif est de terminer une bonne séance sur les rouleaux puis aller rouler dehors. Cela me fera beaucoup de bien mais je ne prendrai pas de risque en roulant sous la pluie. Je vais attendre que la météo s'améliore." Evenepoel avait chuté dans un ravin à 40 kilomètres de l'arrivée lors du Tour de Lombardie le 15 août dernier. Il s'en était sorti avec une fracture du bassin et une contusion au poumon droit. (Belga)