Nicolas Colsaerts passe à côté de la phase finale à l'Irish Open

Après un birdie au deuxième trou, Colsaerts a enchaîné avec un double bogey et deux bogeys sur les cinquième, huitième et neuvième trous. Le Bruxellois n'a pas réussi à redresser la situation sur la deuxième partie du parcours. Avec un total de 146 coups, Colsaerts compte un coup de trop que le minima pour atteindre la phase finale. L'Australien Maverick Antcliff et l'Anglais Aaron Rai se partagent la tête du classement avec un coup d'avance sur cinq joueurs: les Anglais Robert Rock, Toby Tree et Jordan Smith, le Suédois Joakim Lagergren et le Sud-Africain Dean Burmester. Classement après le 2e tour de l'Irish Open: 1. Maverick Antcliff (Aus) 135=70-65 -5 . Aaron Rai (Ang) 135=65-70 2. Joakim Lagergren (Suè) 136=70-66 . Robert Rock (Ang) 136=69-67 . Toby Tree (Ang) 136=66-70 . Dean Burmester (AfS) 136=66-71 . Jordan Smith (Ang) 136=66-71 7. Ewen Ferguson (Eco) 137=70-67 . Justin Harding (AfS) 137=68-69 . Scott Hend (Aus) 137=68-69 . John Catlin (USA) 137=67-70 .... 71. Nicolas Colsaerts (Bel) 146=73-73 (Belga)