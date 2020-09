Serena Williams n'envisage pas la retraite: "Je n'aurais jamais pensé jouer à mon âge"

"Honnêtement, je n'aurais jamais pensé jouer à mon âge. Je veux dire, je ne fais pas mes 39 ans", a plaisanté la championne américaine à la veille du début du tournoi parisien, qu'elle ambitionne de remporter pour la 4e fois après 2002, 2013 et 2015.



"Je ne sais pas quand cela va s'arrêter pour moi. Je prends juste du plaisir. Si je sens que c'est fini, c'est fini", a aussitôt ajouté la cadette des soeurs Williams. Sa grande soeur Venus, âgée elle de 40 ans, est également engagée Porte d'Auteuil et pourrait théoriquement la retrouver en huitièmes de finale.



Serena Williams, qui a remporté 73 titres et accumulé 93 millions de dollars (80 millions d'euros) de gain depuis ses débuts professionnels en 1995, n'a plus soulevé de Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2017, échouant en finale à quatre reprises depuis.



Mais sa soif de succès reste intacte: "Je pense qu'une demi-finale, c'est toujours formidable. Mais est-ce bien pour moi? Pas du tout", a-t-elle déclaré en faisant peut-être référence au record de Margaret Court. "Je suis à un moment de ma carrière où je ne peux pas être satisfaite."



Après l'US Open où elle s'est hissée en demi-finales, battue par la revenante Victoria Azarenka, Serena Williams a fait le choix de ne pas disputer de tournoi préalable sur terre battue, se contentant de se préparer en France avec l'entraîneur Patrick Mouratoglou. "Je ne suis pas à 100% physiquement, mais je ne connais aucun athlète qui se sent parfait physiquement", a-t-elle estimé.



Pour s'imposer à Paris, l'Américaine aura un adversaire supplémentaire: les températures automnales, conséquences du report exceptionnel du tournoi à fin septembre en raison de la pandémie de Covid-19. "Je déteste le froid. Le froid et moi, ça fait deux", a-t-elle dit en voyant là son "talon d'Achille".



"Mais je fais avec, je le prends du bon côté", a-t-elle aussitôt ajouté.