"Le mercato du PSG n'est pas fini", assure son entraîneur Thomas Tuchel

"Le club connaît mon avis" sur les recrutements à effectuer d'ici la fin du mercato le 5 octobre, a déclaré samedi l'entraîneur du Paris SG Thomas Tuchel, refusant de donner "des noms" de cibles potentielles par "respect" pour leurs clubs.



"Vous savez bien que je ne veux pas discuter de noms maintenant, je ne l'ai jamais fait" car "on doit respecter les autres clubs, ce ne sont pas mes joueurs", a répondu l'Allemand à la presse qui l'interrogeait par visioconférence sur un intérêt supposé concernant Antonio Rüdiger et Tiémoué Bakayoko de Chelsea.



"Le club connaît mon avis, mon analyse ainsi que celle de mon staff. Maintenant on attend ensemble, le mercato n'est pas fini", a-t-il complété, affirmant que la teneur des discussions internes allait "rester entre nous".



Dans le sens des départs, Tuchel a confirmé que les gardiens Marcin Bulka et Garissone Innocent bénéficiaient d'un bon de sortie, sous la forme d'un prêt de préférence pour le Polonais de 20 ans.



"On veut que Marcin Bulka prolonge son contrat et qu'il joue pour un autre club", car "le plus important pour lui c'est de jouer une saison complète", a dit Tuchel. Quant au portier français, "s'il trouve un club, il est libre de changer".



Le Paris SG a annoncé vendredi l'arrivée, libre et pour une saison, d'Alexandre Letellier, en provenance d'Angers. Cet ancien pensionnaire de son centre de formation, âgé de 29 ans, est attendu comme troisième gardien dans la hiérarchie, derrière Keylor Navas et Sergio Rico.