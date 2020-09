Anna van der Breggen réalise le doublé et offre un quatrième sacre de rang aux Pays-Bas

(Belga) Anna van der Breggen a remporté la course en ligne féminine des Mondiaux de cyclisme, samedi à Imola. Après 143 kilomètres de course sur un parcours accidenté, la Néerlandaise, sacrée sur le chrono jeudi, s'est imposée en solitaire afin de décrocher un second maillot arc-en-ciel après celui acquis à Innsbruck en 2018. Les Pays-Bas ont réalisé le doublé avec Annemiek van Vleuten, qui a remporté un sprint à deux contre l'Italienne Elisa Longo Borghini.

Récente lauréate du Tour d'Italie, Anna van der Breggen, 30 ans, a placé une attaque à 41,3 kilomètres de la ligne. Profitant de ses qualités de grimpeuse, elle a rapidement creusé un écart décisif. Egalement spécialiste de l'effort en solitaire, comme en témoigne sa médaille d'or jeudi, elle a géré son avance avec facilité. Seule la Française Jeannie Longo avait déjà signé le doublé chrono-course en ligne la même année, en 1995. A dix kilomètres de l'arrivée, Elisa Longo Borghini et Van Vleuten ont profité de la dernière ascension pour s'échapper. Plus véloce que l'Italienne malgré son attelle, Annemiek van Vleuten a pris la 2e place, à 1:20 de la lauréate. En effet, la championne du monde en titre était au départ malgré une fracture du poignet encourue le 17 septembre alors qu'elle s'apprêtait à remporter le Tour d'Italie. C'est le 13e titre mondial pour les Pays-Bas, le quatrième consécutif après Chantal Blaak (2017), Anna van der Breggen (2018) et Annemiek van Vleuten (2019). Dimanche, la course masculine sera longue de 258,2 kilomètres (9 tours) et riche près de 5.000 mètres de dénivelé positif. (Belga)