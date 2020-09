Crystal Palace s'incline devant Everton malgré les entrées de Batshuayi et Benteke

(Belga) Crystal Palace et Everton affichaient un bilan parfait de six points sur six avant d'entamer leur duel samedi à l'occasion de la 3e journée de Premier League. Seuls les 'Toffees', grâce à une victoire 1-2, ont conservé leur brevet d'invincibilité.

Dominic Calvert-Lewin a ouvert le score à la finition d'un beau mouvement collectif (0-1, 10e) mais Cheikhou Kouyate, ancien joueur du RSC Anderlecht, a égalisé d'une tête sur corner (1-1, 26e). L'attaquant brésilien Richarlison a donné la victoire aux Eagles d'un penalty brillamment converti (1-2, 40e). En seconde mi-temps, Roy Hodgson a décidé de faire entrer ses attaquants belges Michy Batshuayi (75e) et Christian Benteke (82e) mais Palace n'a pas été capable de recoller au score. Everton est provisoirement en tête avec 9 points alors que Crystal Palace est 5e (6).