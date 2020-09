Mondiaux de cyclisme - Anna van der Breggen s'est offert un doublé historique: "Incroyable"

(Belga) Déjà lauréate du chrono jeudi, la Néerlandaise Anna van der Breggen a remporté en solitaire la course en ligne samedi à Imola. Elle a devancé, de 1:20, sa compatriote Annemiek van Vleuten (Pays-Bas) et l'Italienne Elisa Longo Borghini (Italie). Marianne Vos a renforcé la domination oranje en finissant 4e (2:01). "C'est incroyable" a réagi Anna van der Breggen après son sacre mondial.

"C'était une course très difficile, la bagarre était lancée dès le début", a expliqué celle qui a pris la poudre d'escampette à 41 kilomètres de l'arrivée. "Les montées étaient difficiles. Je me suis sentie forte dans le quatrième tour. On a durci la course et je suis partie. Je me sentais bien mais c'était vraiment dur. Le circuit a quelques portions plates mais il est très difficile. Je ne m'attendais pas à ça. Cette saison est vraiment bonne pour moi jusqu'à présent." La Néerlandaise, qui est âgée de 30 ans, est la première à réaliser ce doublé la même année depuis la Française Jeannie Longo en 1995, sur le plateau de Duitama en Colombie. Championne olympique en titre et déjà championne du monde en 2018 à Innsbrück, van der Breggen a poursuivi la main-mise des Pays-Bas sur le cyclisme féminin. Un quatrième titre en quatre ans et une "stat" impressionnante: depuis 2006, les "Oranje" ont terminé à chaque fois, sauf en 2010, à l'une des deux premières places. (Belga)