Aïe, la boulette: Thiago Silva débute son aventure à Chelsea par un énorme cadeau à l'adversaire (vidéo)

Chelsea était bien mal embarqué car mené 3-0 en moins d'une demi-heure par les promus de West Bromwich Albion, avec au passage une énorme bourde de Thiago Silva pour son premier match avec les Blues, et comme capitaine.



Affublés d'un maillot "third" orange et violet, les joueurs de Frank Lampard se sont fait cueillir à froid par un doublé de l'Irlandais Callum Robinson (4e, 25e), suivi aussitôt d'un but de Kyle Bartley (27e).



Sur le but du 2-0, un très mauvais contrôle de Thiago Silva a permis à un joueur de West Brom d'intercepter le ballon. A la mi-temps, Lampard avait le masque mais il a su prendre des décisions et les Blues ont fait une bien meilleure seconde période.



Comme un symbole, le salut est venu de trois jeunes internationaux anglais: Mason Mount (55e) a redonné l'espoir, puis Callum Hudson-Odoi (70e) et enfin Tammy Abraham (90e+3) ont permis à Chelsea de sauver un point, in extremis, sur la pelouse des promus.



