Plus de t-shirts explicites sur le podium: la Formule 1 serre la vis après l'action d'Hamilton

La FIA a décidé d'agir après l'action menée par Hamilton au Mugello. Le Britannique s'était présenté sur le podium avec un t-shirt incitant à arrêter des policiers américains ayant tué Breonna Taylor. Des t-shirts désormais interdits sur le podium.

Les t-shirts explicités, notamment au niveau politique, sont désormais bannis des podiums de Formule 1. C'est ce qu'a annoncé la FIA avant le GP de Russie, qui se court ce dimanche sur le tracé de Sochi. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? "Pour la durée de la cérémonie du podium et de la procédure des interviews d’après-course, les pilotes finissant aux trois premières positions doivent rester habillés uniquement de leurs tenues de course, montant jusqu’au cou et non ouverte jusqu’à la ceinture", précise le nouveau règlement en vigueur.

Une décision née, sans aucun doute, de l'action menée au Mugello par Lewis Hamilton. Le pilote britannique avait alors porté sur le podium un t-shirt indiquant "Arrêtez les flics qui ont tué Breonna Taylor", du nom de cette citoyenne américaine abattue par la police en mars dernier, alors qu'elle était à son domicile. La FIA avait même discuté d'une éventuelle sanction mais a finalement opté pour une précision du règlement.

Il faut dire que la discipline soutien ouvertement le mouvement Black Lives Matter, organisant des actions symboliques à chaque GP du calendrier 2020, sous l'impulsion d'un Lewis Hamilton très impliqué dans ce mouvement.