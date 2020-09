Elise Mertens se qualifie pour le deuxième tour de Roland-Garros sous la pluie

(Belga) Elise Mertens (WTA 20) s'est qualifié pour le deuxième tour de Roland-Garros après sa victoire face à la Russe Margarita Gasparyan (WTA 122). Mertens s'est imposée en deux sets 6-2, 6-3 en 1 heure et 43 minutes.

À cause des conditions météo, la rencontre a débuté avec 50 minutes de retard mais était rapidement interrompue durant quelques minutes à 1-1 dans le premier set. Des conditions qui ne perturbaient pas la Louvaniste qui remportait le premier set 6-2. Le deuxième set était plus disputé mais la numéro 1 belge ne tremblait pas et remportait le deuxième manche 6-3 pour se hisser au deuxième tour. Plus tôt dimanche, David Goffin (ATP 12) s'est incliné en trois sets 5-7, 0-6, 3-6 en 1 heure et 59 minutes face à l'Italien Jannick Sinner (ATP 74). Plus tard dans la journée, Greet Minnen (WTA 110) sera opposée à l'Argentine Nadia Podoroska (WTA 131) au premier tour. (Belga)