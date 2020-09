Roland-Garros - Sinner après sa victoire sur Goffin: "Un grand honneur de jouer sur ce court"

(Belga) Jannik Sinner (ATP 74) était ravi, dimanche à Roland-Garros, après avoir sa victoire au premier tour contre David Goffin (ATP 12). Pour sa toute première participation aux Internationaux de France, le jeune Italien, 19 ans, avait non seulement eu le privilège de jouer sur le nouveau court Philippe Chatrier, mais en plus, il s'était imposé avec la manière, 7-5, 6-0, 6-3 en 1h59.

"Ce n'était pas facile, car David est un grand joueur, quelqu'un que je connais bien aussi en dehors du court. Je suis dès lors très heureux", a expliqué Jannik Sinner. "Le premier set a été très serré. Il y a eu beaucoup de breaks et la clé était d'essayer de gagner son service le plus facilement possible. Ce n'était pas évident au début, il retournait bien. En outre, les balles étaient lourdes et le court assez lent. Il faut trouver le bon équilibre, la bonne vitesse, car frapper fort ne va pas toujours servir à grand-chose. Mais bon, c'était un honneur pour moi de pouvoir joueur sur ce court avec le toit. Je pense qu'il sera bien utile en cette première semaine", a-t-il souri. "Et une fois que j'ai mené d'un set et break, c'est devenu un peu plus facile". Vainqueur des Next Gen ATP Finals, le Masters des moins de 21 ans, l'automne dernier à Milan, Jannik Sinner a même remporté onze jeux d'affilée pour s'échapper de 5-5 au premier set à 7-5, 6-0, 3-0. "On ne s'y attend jamais vraiment, en fait", a-t-il dit. "J'ai bien joué depuis le début du deuxième set. Je me sentais à l'aise et je me suis dit que je devais viser plus les lignes avec mon revers pour m'ouvrir un peu le terrain. En fait, c'est cela sûrement la clef. Et j'ai essayé de le faire bouger, donc de varier un peu mes coups. Je n'ai jamais pensé à ces 11 jeux d'affilée, parce contre des joueurs du Top 15, du Top 10, la situation peut très rapidement changer. Il suffit de leur laisser un ou deux jeux et là ils sont de retour. J'ai essayé de rester concentré et cela a bien fonctionné".