Roland-Garros: Garcia s'en sort en trois sets contre Kontaveit

La N.2 française Caroline Garcia (45e) s'en est sortie en trois sets 6-4, 3-6, 6-4 face à l'Estonienne Anett Kontaveit (21e) au premier tour de Roland-Garros dimanche sous le toit du court Central.

Dans la troisième manche, Kontaveit a disposé d'un break d'avance à deux reprises, mais à chaque fois Garcia est parvenue à revenir à hauteur.

Après un premier set dans lequel elle s'est montrée solide et entreprenante, la Lyonnaise avait auparavant vu son adversaire égaliser grâce à une prestation sans aucune faute directe dans la deuxième manche.

"Je suis vraiment contente de mon attitude et de mon état d'esprit. Je me suis battue jusqu'au bout et j'ai été plus agressive dans le troisième set", a réagi Garcia.

"Hier soir (samedi) encore, je n'arrivais pas à croire que Roland-Garros allait commencer aujourd'hui tellement les conditions sont particulières", a-t-elle ajouté.

"Vous n'êtes que mille mais vous êtes là, et ça représente beaucoup", a-t-elle adressé aux spectateurs venus assister à son entrée en lice.

En conférence de presse, Garcia a souligné que l'absence d'un public massif - seulement 1.000 spectateurs autorisés par jour, crise sanitaire oblige - pouvait l'aider. "Il est certain que du fait du faible nombre de spectateurs, il y a moins de pression", a-t-elle estimé à propos d'un Central qui sonne "un peu plus creux".

"C'est bien qu'il y ait 1 000 personnes. Evidemment j'aurais souhaité qu'il y en ait plus", s'est-elle ensuite reprise. "Je pense que cela peut être un élément très positif pour nous joueurs, nous Français encore plus".

Garcia affrontera la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (96e) au deuxième tour.