1B Pro League - Seraing s'impose 2-5 au Lierse et devient le nouveau leader

(Belga) En allant s'imposer au Lierse (2-5) dimanche, le FC Seraing a pris la tête de la 1B Pro League au terme de la 5e journée. Les Métallos, qui restaient sur deux défaites, comptent 9 points. Battue par le RWDM samedi (3-1), l'Union Saint-Gilloise est 2e (8 points) tandis que les deux équipes battues dimanche, Lommel et le Lierse, comptent 7 unités.

Seraing s'est imposé grâce à un triplé de Georges Mikautadze (26e, 76e, 89e), qui en est déjà à 9 buts, à Abdel Al Badoui (45e+2) et Benjamin Boulenger (73e). Le Lierse a toujours couru derrière le score malgré les coups victorieux de Jellert Van Landschoot (59e, 2-1) et de Sava Petrov (81e, 2-4). Dans l'après-midi, Deinze a également gagné en déplacement à Lommel (1-2) grâce à des buts de d'Alessio Staelens (42e, 0-1) et Youssef Challouk (55e, 0-2). Ce succès permet à la formation flandrienne de compter 6 points (6e). Malgré le but de Manfred Ugalde (90e+3, 1-2), Lommel reste bloqué à 7 points. (Belga)