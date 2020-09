Jupiler Pro League - Mouscron fait perdre ses premiers points à Charleroi

(Belga) En déplacement à Mouscron, Charleroi a perdu ses premiers dimanche (1-1) au cours de la 7e journée du championnat de Belgique de football. Les Zèbres ont ouvert la marque par Mamadou Fall (30e, 0-1) et Serge Tabekou a égalisé pour les Hurlus (45e+1, 1-1). Au classement, les Carolos (19 points) comptent 4 unités d'avance sur le Club Bruges, vainqueur 2-1 du derby dans l'après-midi, et le Beerschot. Le Standard, qui a partagé contre Zulte Waregem (2-2), est 4e (14 points) et Anderlecht, rejoint en fin de rencontre par Eupen (1-1), est 5e (13 points). Mouscron, qui en est à son troisième 1-1, reste dernier (3 points)

Mouscron a hérité d'emblée d'une belle occasion avec Harlem Gnohéré pêché dans les 16 mètres derrière Dorian Dessoleil et Modou Diagne mais l'attaquant n'a pas réussi son contrôle (2e). Dans l'autre camp, Fall ne s'est pas montré plus percutant en manquant son tir (4e) et en se faisant devancer par Alessandro Ciranni sur un service d'Ali Gholizadeh (6e). La première partie de la période a été à l'image de l'encadrement: presque personne, peu d'ambiance, peu de rythme et peu d'occasions. Mouscron a laissé la possession du ballon aux Zèbres (65% en première période), qui abusaient de transversales pour espérer faire sauter le double rideau défensif adverse. Mais sur une balle lointaine de Maxime Busi mal estimée par Kouadio-Yves Dabila, Fall a donné l'avance à Charleroi (30e, 0-1). L'attaquant sénégalais a failli doubler la marque sur une passe de Ryota Morioka mais d'une belle parade, Hervé Koffi a gardé son équipe dans le match (32e). Alors que Charleroi construisait tranquillement son jeu, Mouscron a égalisé: sur un centre de Ciranni, le ballon est arrivé chez Tabekou, qui a ajusté Nicolas Penneteau (45e+1, 1-1). Accordé par Bram Van Driessche, le VAR a confirmé la validité du but après avoir suspecté une faute de main préalable de Gnohéré. A la reprise, Penneteau est bien intervenu devant Deni Hocko lancé dans la profondeur par Gnohéré (49e). Le menu des Hurlus proposait plus d'actions. Ainsi, Dorian Dessoleil est intervenu de justesse devant Tabekou (52e) et Joris Kayembe a reçu une carte jaune pour une faute sur le même Camerounais (69e). Toutefois, les plus belles occasions ont été pour les visiteurs. D'abord, avec une reprise de la tête de Kaveh Rezaei sur un coup franc de Morioka, qui a heurté la transversale (71e) et sur une reprise de Lucas Riberio Costa (75e). Charleroi a alors multiplié les belles séquences mais Koffi a déjoué une tête de Rezaei (87e). Malgré son forcing, Charleroi a perdu ses premiers points de la saison. (Belga)