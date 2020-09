BinckBank Tour: CCC avec trois coureurs belges au départ

(Belga) Nathan Van Hooydonck, Guillaume Van Keirsbulck et Gijs Van Hoecke font partie de la sélection de l'équipe CCC pour le BinckBank Tour (WorldTour) qui se déroule du 29 septembre au 3 octobre.

Les trois Belges seront entourés par le Néo-Zélandais Patrick Bevin, l'Italien Jakub Mareczko et l'Espagnol Francisco Ventoso pour cette course belgo-néerlandaise dont le format a été réduit à cause du coronavirus. "Cette année, le BinckBank Tour tombe à un bon moment pour nos coureurs qui préparent les classiques pavées. Nathan Van Hooydonck, Guillaume Van Keirsbulck et Gijs Van Hoecke connaissent bien ces routes et je m'attends à ce qu'ils se battent pour une victoire d'étape", a déclaré Steve Bauer, le directeur sportif de CCC. Le BinckBank Tour débute mardi avec la première étape entre Blankenberge et Ardooie (132,1 km). (Belga)