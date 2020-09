BinckBank Tour: Philippe Gilbert sera le leader de Lotto Soudal

(Belga) Philippe Gilbert sera le leader de l'équipe Lotto Soudal au départ du BinckBank Tour (WorldTour) qui se déroule du 29 septembre au 3 octobre. La formation belge a dévoilé sa sélection lundi.

Jelle Wallays, Nikolas Maes, Gerben Thijssen et Florian Vermeersch sont les autres Belges de la sélection où l'on retrouve également le Néerlandais Brian van Goethem et l'Allemand John Degenkolb, récent vainqueur d'une étape sur le Tour du Luxembourg. Le BinckBank Tour, dont le format a été raccourci à cause du coronavirus, débute mardi avec la première étape entre Blankenberge et Ardooie (132,1 km). (Belga)