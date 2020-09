Paris-Roubaix annulé cette année ? La montée en flèche des cas de coronavirus inquiète la région

Le monument cycliste, Paris-Roubaix, pourrait bien être annulé cette année. La piste est envisagée, alors que la région des Hauts de France fait face à un retour en force du coronavirus.

Dans quelques semaines, les coureurs les plus talentueux du monde ont rendez-vous pour l'un des monuments du cyclisme mondial: Paris-Roubaix. La course, programmée le 25 octobre, est cependant menacée par la courbe de contaminations au coronavirus, qui inquiète grandement les autorités locales.

C'est ce qu'a déclaré le préfet du Nord, Michel Lalande, sur France Bleu. De son propre aveu, les organisateurs doivent "s'interroger" sur la tenue de la course. Il a cependant semblé ouvert à son organisation. "Le Tour de France a eu lieu. J’imagine que les gestes sanitaires sont étudiés également pour le Paris-Roubaix. Et je le dis en tant que préfet de Région, je rencontrerai bientôt les organisateurs pour voir quelle position on prend dans un contexte de circulation du virus renforcée par rapport au Tour de France, quelle position prendre sur le Paris-Roubaix".

Le doute subsiste donc sur la tenue de cette course mythique, quelques semaines après le Tour de France et les Mondiaux de cyclisme.