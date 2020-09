Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

LES DIABLES ROUGES

Le défenseur de Benfica Ruben Dias va rejoindre Manchester City pour un montant de 71,6 millions d'euros, dont 3,6 millions d'euros de bonus. Le club portugais l'a annoncé dimanche soir. Le défenseur argentin Nicolas Otamendi, pour sa part, fait le chemin inverse pour un montant de 15 millions d'euros. Dias, 23 ans, est un pur produit du centre de formation de Benfica où il a intégré l'équipe réserve en 2015 avant de faire ses débuts en équipe première en 2017. International portugais à 19 reprises, il a joué 137 matches pour le SLB.



Pour combler le départ de Dias, le club de Jan Vertonghen a annoncé qu'il avait conclu un autre accord avec Manchester City pour le transfert de Nicolas Otamendi. Le défenseur argentin devrait rejoindre la capitale portugaise pour un montant de 15 millions d'euros. Dias et Otamendi doivent encore signer leur contrat et passer les tests médicaux avec leur nouveau club respectif.

La Gazzetta dello Sport annonce que l'Inter Milan ne lâche pas N'Golo Kante. Le club italien veut recruter le milieu français et pourrait pour cela vendre Martin Skriniar à Tottenham. Chelsea ne serait pas totalement opposé à l'opération.

Indice de crédibilité: 2,5/5, peu probable. N'Golo Kante et l'Inter s'apprécient. Les deux sont ouverts. Mais il faudra convaincre Chelsea, qui n'aura plus grand chose à espérer comme solution de repli. Difficile donc d'imaginer cela dans les prochains jours.



Le Daily Mirror affirme de son côté que Manchester United entre dans la danse pour N'Golo Kante, préparant une offre mirobolante pour l'international français.

Sky Italia explique que la Roma va faire une ultime offre, estimée à 14 millions d'euros, pour Chris Smalling. Le club espère le recruter mais pourrait aussi se tourner vers Lucas Verissimo.

Suite de la saga Jadon Sancho. Selon Sky Sports, Manchester United serait sur le point de proposer 90 millions d'euros pour dénicher la pépite du Borussia Dortmund. Reste à savoir ce qu'en penseront les Allemands.

Indice de crédibilité: 2/5, peu probable. Manchester United va tenter le tout pour le tout, mais entre Dortmund et Sancho, tout semble clair: le joueur va encore disputer une saison en Allemagne.

Le PSV a annoncé lundi l'arrivée de l'international ivoirien Ibrahim Sangaré. Il a signé un contrat de cinq ans avec le club d'Eindhoven. Sangaré, 22 ans, évoluait à Toulouse lors des quatre dernières saisons et voulait, selon ses dires, franchir un pallier dans sa carrière. "Mon impression me dit que c'est le bon choix maintenant", a déclaré le milieu. "Ici, je peux progresser tout en jouant pour gagner des trophées. Le football joué ici et les ambitions me correspondent." Il s'agit du quatrième transfert du PSV après les arrivées du gardien suisse Yvon Mvogo, le défenseur allemand Philipp Max et l'attaquant israélien Eran Zahavi.



LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

