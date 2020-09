David Goffin SÈCHEMENT recadré par son entraîneur après sa défaite à Roland Garros

David Goffin s'est lourdement incliné, hier, au premier tour de Roland Garros. Notre compatriote a concédé un résultat plus que décevant face à Jannik Sinner (7-5, 6-0 6-3). De quoi énerver son entraîneur, Thomas Johansson.

Thomas Johansson n'était pas content, hier, après la défaite de David Goffin au premier tour de Roland Garros. Et pour cause: le Belge n'a pas tenu le choc face à Jannik Sinner, qui l'a étouffé pour le dominer aisément en trois sets. Dégoûté, David Goffin avait alors invoqué une fatigue et un manque de motivation qui mettait en doute sa fin de saison.

Interrogé par le Laatste Nieuws, Thomas Johansson a alors tenu à recadrer son joueur. "Le premier set était correct, mais après cela, il avait l’air plat et confus. Je n’ai pas vu cela venir. Ce n’est pas le joueur qui s’est entraîné dur ici ces derniers jours", a commencé le Suédois. Il a ensuite clairement mis Goffin face à ses responsabilités. "Avoir des problèmes de motivation sur le court central de Roland Garros, cela sonne mal. Surtout quand vous n’avez pas joué au tennis depuis six mois".

Quant à la suite de la saison, Johansson semble avoir une idée derrière la tête. "Pour moi, il devrait juste s’amuser maintenant. David était dans le top 10 et s’il ne gagne pas de match jusqu’à la fin de l’année, il sera toujours dans le top 15. Il n’y a pas de pression. Il devrait simplement être reconnaissant de pouvoir faire son travail", a expliqué le coach du joueur liégeois.

Les échanges entre les deux hommes après la rencontre ont sans doute été animés.