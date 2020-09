Tim Wellens leader d'une équipe Lotto Soudal 100 % belge

(Belga) Tim Wellens sera le leader de la formation Lotto Soudal mercredi à la Flèche Wallonne (WorldTour), qui reliera Herve au Mur de Huy sur une distance de 202 km.

Tim Wellens, 7e à Huy en 2018, avait dû renoncer au Tour de France après avoir chuté à l'entraînement avant la Grande Boucle. Il avait repris la compétition mi-septembre au Tour du Luxembourg et a été sélectionné pour les Mondiaux d'Imola, qu'il a terminés en 39e position dimanche. Lotto Soudal alignera une équipe 100 % belges à la Flèche Wallonne. Outre Tim Wellens, l'équipe se compose de Stan Dewulf, Tosh Van der Sande, Frederik Frison, Brent Van Moer, Kobe Goossens et de Remy Mertz. Traditionnellement organisée au printemps, la Flèche Wallonne, dont ce sera la 84e édition mercredi, a été déplacée à l'automne en raison de la pandémie de coronavirus. La classique wallonne constitue le premier volet des classiques ardennaises, qui comprend aussi Liège-Bastogne-Liège (4 octobre) et l'Amstel Gold Race (10 octobre). (Belga)