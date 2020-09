Roland-Garros: Svitolina passe sans problème au 2e tour

L'Ukrainienne Elina Svitolina, 5e mondiale et tête de série N.3, s'est qualifiée pour le 2e tour de Roland-Garros en battant la Russe Varvara Gracheva (94e) en deux manches 7-6 (7/2), 6-4, en un peu plus d'une heure et demie, lundi.

"Ce n'était pas facile. J'ai mené dans le premier set, mais elle a mieux tapé dans la balle par la suite. A la fin j'ai mieux joué, j'ai trouvé un meilleur rythme", a expliqué Svitolina sur le court Suzanne-Lenglen après sa qualification.

L'Ukrainienne s'est hissée à deux reprises en quarts de finale de Roland-Garros, en 2015 et en 2017, et a atteint deux demi-finales de Grand chelem à Wimbledon et à l'US Open en 2019.

Pour une place au 3e tour, Svitolina (26 ans) devra se défaire de la Mexicaine Renata Zarazua (184e mondiale), joueuse issue des qualifications et qui a sorti la Française Elsa Jacquemot (525e) au 1er tour en deux sets (6-1, 6-2).