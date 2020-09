Champions League - La Gantoise privée de Vadis Odjidja à Kiev

(Belga) La Gantoise devra inverser la tendance mardi sur le terrain du Dynamo Kiev pour forcer les portes de la phases de groupe de la Ligue des champions, après la défaite 1-2 en barrages aller la semaine dernière à Gand. C'est sans leur capitaine Vadis Odjidja, blessé, que les Buffalos ont pris l'avion pour l'Ukraine.

"Notre capitaine souffre toujours du mollet", a déclaré l'entraîneur gantois Wim De Decker en conférence de presse mardi à Kiev. "Ce n'est qu'une question de jour avant qu'il ne retrouve sa forme mais le match de mardi est prématuré pour lui". L'attaquant ukrainien Roman Yaremchuk est également resté chez lui au repos. "Il est blessé au dos, ce qui l'empêche de se déplacer. Dommage qu'il ne soit pas là. Ca aurait été un match spécial pour lui mais c'est comme ça", dit le coach gantois. Quant à Sven Kums et Giorgi Chakvetadze, ils ne sont pas encore certains de pouvoir jouer la rencontre bien qu'ils soient tout de même du voyage en Ukraine. "Kums peut être prêt d'ici mardi, nous attendons de voir. Et il en va de même pour Chakvetadze. Il se sent de mieux en mieux et espère pouvoir jouer. Nous suivons ça de très près avec l'équipe médicale", selon Wim De Decker. Le Dynamo Kiev est vice-champion d'Ukraine et actuel leader du championnat ukrainien. "Nous avons compris lors du match aller que le Dynamo a plusieurs qualités mais nous savons aussi comment les gérer. Nous avons un plan et nous sommes mentalement prêts. La Ligue des champions est un rêve pour tous et nous allons faire tout notre possible pour vivre ce rêve. Ce ne sera pas facile. Les Ukrainiens joue en bloc très bas", avance Wim De Decker. Ce match sera spécial également pour l'Ukrainien Igor Plastun, né à Kiev. "Je suis très heureux d'être de retour dans mon pays mais j'attends le match avec impatience. C'est un match important et nos adversaires sont en bonne forme, nous le sommes un peu moins. Le match de mardi nous donne l'occasion de mettre les défaites passées derrière nous. Il faut qu'on aille jusqu'au bout!", dit-il.