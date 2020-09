Roland-Garros - Une joueuse de double, cas contact Covid-19, écartée

(Belga) Une joueuse de double, cas contact de son entraîneur testé positif au Covid-19, a été écartée du tournoi de Roland-Garros, a annoncé l'organisation lundi soir dans un communiqué.

L'identité de la joueuse concernée n'a pas été dévoilée. "Conformément au protocole sanitaire du tournoi, l'équipe de double de cette joueuse a été écartée du tableau qui débutera mercredi 29 septembre", ont indiqué les organisateurs du tournoi. La semaine dernière, l'Espagnol Fernando Verdasco avait été évincé du tableau principal en simple du Grand Chelem parisien après avoir été testé positif au nouveau coronavirus. Quelques jours auparavant, six joueurs et joueuses - dont trois testés positifs et trois cas contacts - avaient eux aussi été sortis du tableau de qualifications du tournoi. Au total, environ 1.900 tests ont été effectués depuis le jeudi 17 septembre dans le cadre de Roland-Garros, reprogrammé à l'automne en raison de l'épidémie. Les matches en simple ont débuté dimanche, avec une jauge de spectateurs réduite à 1.000 personnes par jour sur le site.