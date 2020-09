Jupiler Pro League - Partage 2-2 entre Genk et Ostende pour la première de Jess Thorup

(Belga) Genk, entraîné pour la première fois par Jess Thorup, et Ostende ont partagé l'enjeu 2-2 lundi soir en match de clôture de la 7e journée du championnat de Belgique de football.

Il s'agissait de la première rencontre sur le banc limbourgeois de Jess Thorup. L'ancien entraîneur danois de La Gantoise a été entraîné la semaine dernière en remplacement de l'Allemand Hannes Wolf, qui a été licencié après un 5 sur 15. Les deux premiers buts sont tombés dans les dix premières minutes lundi. Cameron McGeehan a placé Ostende aux commades après seulement 3 minutes de jeu, Paul Onuachu égalisant cinq minutes plus tard. Onuachu plaçait Genk aux commandes sur penalty en début de seconde période (52e). La joie limbourgeoise était de courte durée: Bastien Toma était exclu quatre minutes plus tard pour une semelle sur D'Arpino. Profitant de sa supériorité numérique, Ostende égalisait via Makhtar Gueye à la 83e minute. Au classement, les deux adversaires du jour se suivent avec le même nombre de points (9), le KVO pointant au 10e rang devant le Racing. (Belga)