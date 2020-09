Les Diables Rouges privés de supporters face à la Côte d'Ivoire: l'UEFA maintient le huis clos

Les Diables Rouges vont continuer à jouer sans supporters. Jeudi 8 octobre, la rencontre amicale contre la Côte d'Ivoire se déroulera à huis clos au stade Roi Baudouin de Bruxelles. L'Union belge de football (URBSFA) l'a annoncé mardi.



Cependant, l'URBSFA et la Ville de Bruxelles avaient travaillé sur un protocole de sécurité strict afin de pouvoir accueillir 11.000 spectateurs. Selon l'UEFA, il est encore trop tôt pour appliquer ce protocole. "Il est bien sûr dommage que nous ne soyons pas encore autorisés à recevoir le public pour le prochain match à domicile", a déclaré Peter Bossaert, CEO de la fédération. "Mais c'est une décision européenne qui s'applique à tout le monde. Et nous la comprenons quelque part vu les chiffres croissants du coronavirus et le fait que dans certains pays, comme les Pays-Bas, les stades sont à nouveau fermés aux spectateurs. Nous espérons pouvoir recevoir à nouveau les supporters en novembre, lorsque nous jouerons trois fois à la maison. Nous sommes déjà prêts." Les matches de la Ligue des Nations contre l'Angleterre (11 octobre à Londres) et l'Islande (14 octobre à Reykjavik) auront également lieu sans supporters, avec un protocole Covid-19 strict pour les joueurs et le staff. C'est d'ailleurs à cause de ce protocole que la Nouvelle-Zélande a dû renoncer à affronter la Belgique le 8 octobre et qu'elle a été remplacée in extremis par la Côte d'Ivoire, un adversaire beaucoup plus redoutable.

L'UEFA a un temps espéré pouvoir permettre le retour des fans dans les stades et a d'ailleurs utilisé la Supercoupe d'Europe comme match test. Mais la recrudescence du virus dans de nombreux pays et de villes concernées en a décidé autrement. La fédération belge a ajouté espérer pouvoir remplir le stade Roi Baudouin en novembre lors du dernier rassemblement des équipes nationales de l'année. Les Diables Rouges disputeront trois rencontres à domicile: un amical contre la Suisse (11/11) et les deux derniers duels du groupe A2 de la Ligue des Nations, contre l'Angleterre (15/11) et le Danemark (18/11).