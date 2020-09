Dylan Groenewegen, fautif sur la terrible chute de Fabio Jakobsen, écarté jusqu'à la fin de la saison

Le sprinteur néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) n'entrera plus en action cette saison. C'est ce que son directeur sportif a déclaré mardi à Blankenberge, au départ du BinckBank Tour. "Nous allons le garder au calme pour la prochaine saison", a annoncé Arthur van Drongen.



Groenewegen s'est mis à la faute il y a presque deux mois lors d'un sprint au Tour de Pologne en poussant son compatriote Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick-Step) vers les barrières. Gravement blessé, Jakobsen a reçu 130 points de suture au visage et n'avait plus qu'une seule dent. Depuis lors, Groenewegen n'a plus couru. Le Néerlandais, 27 ans, avait initialement prévu de participer au Tour d'Italie. Il peut encore être sanctionné par l'Union Cycliste Internationale (UCI).