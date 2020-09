Roland-Garros: Gasquet stoppé au premier tour pour la première fois depuis dix ans

Richard Gasquet a été battu mardi au premier tour de Roland-Garros, pour la première fois depuis dix ans, par l'Espagnol Roberto Bautista, 10e mondial, 7-6, 6-2, 6-1.

Le Français, 50e mondial, était à court de jeu après sa quarantaine forcée à New York. Il faisait partie des cas contacts de Benoît Paire, testé positif au Covid-19, et avait dû rester confiné plusieurs jours sur place après sa défaite du deuxième tour à l'US Open. Il n'avait plus rejoué en compétition depuis.

"Je sors d'un enchaînement très difficile. On a été confiné huit jours à New York, en rentrant j'ai eu une sciatique, je n'ai repris le tennis que mercredi dernier. Donc je ne suis pas en forme", a expliqué le Français en conférence de presse.

Face à la tête de série N.10, récent quart de finaliste à Hambourg, le Biterrois, âgé de 34 ans, ne partait pas favori.

Avec un double break et deux balles de set, le Français avait pourtant une belle carte à jouer dans la première manche. Mais, embarqué finalement dans un tie-break, il a laissé passer sa chance et n'est plus jamais revenu aux commandes de la partie.

"Je ne suis pas au niveau en ce moment, je savais que contre un joueur aussi fort que lui, ça allait être très difficile", a reconnu Gasquet.

"Mais j'avais quand même envie de jouer, c'est Roland-Garros, je sais qu'il ne m'en reste peut-être pas tant que ça ...", a ajouté le Français, âgé de 34 ans.

Au prochain tour, Bautista rencontrera le Hongrois Attila Balazs, 87e mondial.

Interrogé par ailleurs sur l'erreur d'arbitrage subie par Kritina Mladenovic, lors de sa défaite face Laura Siegemund, Gasquet a jugé cela "scandaleux".

"Il a des erreurs d'arbitrage, il faut venir à la vidéo, sinon c'est un peu la loterie", a jugé le Français.