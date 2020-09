Roland-Garros - Fernando Verdasco veut être indemnisé par Roland-Garros pour son exclusion

(Belga) L'Espagnol Fernando Verdasco, 59e joueur mondial, veut être indemnisé par Roland-Garros qui l'a exclu de l'édition 2020 à la suite d'un test positif au Covid-19, a-t-il annoncé mardi à une chaîne de télévision espagnole.

"Ce qui s'est passé est une injustice totale. Je ne peux pas jouer, je ne peux pas gagner de points (ATP), il est clair que je dois commencer à leur envoyer des papiers officiels", a dit le joueur à La Sexta. Après son test positif, Verdasco n'a pas été autorisé à en passer un autre pour prouver qu'il était négatif et être réintégré dans le tableau final. Dans un communiqué diffusé vendredi, Verdasco assurait avoir ensuite procédé à trois tests, de sa propre initiative --deux PCR et l'un sérologique, dans des laboratoires différents, pour plus de garanties-- tous revenus négatifs. "L'organisation de Roland-Garros a refusé que je me soumette à un autre test, malgré le fait qu'il restait assez de jours pour de nouveaux tests avant le début de la compétition et le tirage au sort, s'insurgeait l'Espagnol. Verdasco a regretté mardi que "les normes aient changé" après son test positif, et qu'un deuxième test ait été recommandé, mais pour les autres joueurs. C'est "la goutte d'eau qui fait déborder le vase", estime Verdasco, 36 ans, outré par ce "manque de respect". Il peut compter sur le soutien de la Fédération espagnole dans l'action qu'il compte mener pour obtenir des dommages et intérêts. L'Espagnol, numéro 7 mondial en 2009, a atteint les quarts de finale dans tous les tournois du Grand Chelem, sauf à Roland-Garros où il n'a jamais dépassé les huitièmes. La semaine dernière, cinq joueurs avaient été écartés des qualifications en raison du Covid-19: deux testés positifs et trois autres déclarés "cas contacts". (Belga)