igue des Champions - Pas de C1 pour La Gantoise, battue par le Dynamo Kiev et versée en Europa League

(Belga) Déjà battue 1-2 à l'aller à domicile par le Dynamo Kiev, La Gantoise n'a pas fait mieux mardi en Ukraine (3-0) en barrages retour de la Ligue des champions. Vitaliy Buyalskiy (9e, 1-0) et les penalties transformés par Carlos De Pena (36e, 2-0) et Gerson Rodrigues (49e, 3-0) ont traduit la supériorité des Ukrainiens. Eliminé de la Ligue des champions, Gand pourra se consoler avec les poules de l'Europa League.

Pour marquer les buts nécessaires à la qualification, Wim De Decker a tablé sur le duo d'attaque Tim Kleindienst-Laurent Depoitre, soutenu par Osman Bukari et Dogbole Niangbo. Pendant les vingt première minutes, cela n'a pas donné grand-Chose. Les Buffalos ont régulièrement été pris de vitesse mais Nicholas Shaparenko n'en a pas profité alors qu'il avait été bien servi sur un coup franc (3e). Le Dinamo n'a pas dû patienter longtemps pour casser la confiance des Gantois par Buyalskiy sur passe de Vladyslav Supriaha (9e, 1-0). Les Buffalos ont continué à perdre les duels et ils ont été heureux de voir une reprise de Shaparenko heurter le montant et sur le rebond, Oleksander Karavaev frapper largement au-dessus (17e). Dans l'ombre pendant la première partie, Gand s'est peu à peu amélioré mais Bukari, qui s'est retrouvé complètement libre sur une combinaison Niangbo-Depoitre, a expédié le ballon sur le gardien Heorhiy Buschcan (22e). L'intermède gantois n'aura pas duré et De Pena a doublé la marque pour le Dinamo sur un penalty accordé pour une faute de main d'Igor Plastun (36e, 2-0). Les temps étaient durs pour les Buffalos, qui se sont vu siffler un penalty contre pour une faute de Michael Ngadeu mais le VAR a annulé la décision de l'arbitre (39e). A la reprise, Nurio n'a pas eu la chance de son équipier camerounais. Sa faute sur De Pena a généré un nouveau penalty transformé cette fois par Rodrigues (49e, 3-0). A partir de ce moment-là, les Ukrainiens ont commencé à gérer leur large avantage, permettant à Gand de prendre l'initiative. Niklas Dorsch s'est révélé être le Gantois le plus remuant et peut-être le plus motivé mais ses services n'ont pas été bien exploités par Kleindienst (57e) et Plastun (58e) et son tir a été bloqué par le gardien adverse (64e). De cette manière, Gand ne pouvait pas rendre la défaite moins amère. Pire, alors que Niangbo lui a déposé le ballon sur la tête après avoir passé trois adversaires, Kleindienst n'a pas trompé Buschcan de près (70e). Privée de Ligue des champions, La Gantoise poursuivra son aventure européenne en phase de poules de l'Europa League, dont le tirage au sort aura lieu vendredi. (Belga)