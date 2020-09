Diables Rouges - Quels Diables Roberto Martinez va-t-il sélectionner pour le triptyque d'octobre ?

(Belga) Trois semaines après avoir quitté ses ouailles au terme d'une rentrée réussie, le sélectionneur national Roberto Martinez va annoncer mercredi sa sélection pour le triptyque qui attend les Diables Rouges en octobre. L'équipe nationale affrontera d'abord la Côte d'Ivoire en amical au stade Roi Baudouin le jeudi 8 (20h45) avant deux duels à l'extérieur en Ligue des Nations, à Wembley contre l'Angleterre le dimanche 11 (18h) puis à Reykjavik contre l'Islande le mercredi 14 (20h45). Ces trois duels se disputeront à huis clos, en raison du protocole érigé par l'UEFA à cause du coronavirus.

C'est donc ce mercredi sur le coup de 12h à Tubize, au centre national du football, que l'Espagnol dévoilera donc sa deuxième sélection d'une année 2020 largement chamboulée par la crise du coronavirus. Fin août, Roberto Martinez avait convoqué, comme à son habitude, un très large groupe de 30 joueurs. Il avait cependant dû composer avec de nombreuses absences et un état de forme très disparate au sein de son effectif. Thibaut Courtois devrait faire son retour dans les buts après avoir manqué les rendez-vous de septembre, rentré au Real Madrid au milieu du rassemblement. Blessé avec Wolfsburg, Koen Casteels n'a pas joué le weekend dernier avec les Loups. Il avait profité de l'absence de Courtois pour faire ses débuts avec l'équipe nationale contre l'Islande. Un point d'interrogation plane toujours au-dessus de la tête de Thomas Vermaelen. Le défenseur de Vissel Kobe n'avait pas pu rejoindre l'Europe en raison des mesures prises par le gouvernement japonais contre le coronavirus. Par rapport à la précédente sélection, Martinez sera privé d'Elias Cobbaut, victime d'une fracture de la cheville, et de Thorgan Hazard, blessé à l'ischio-jambier. Les cas de Nacer Chadli, qui n'a pas encore joué depuis son arrivée à Basaksehir, et de Landy Dimata, cantonné à un rôle de remplaçant à Anderlecht, seront scrutés par les observateurs. Le traitement réservé à Eden Hazard, sélectionné mais préservé en septembre, sera lui aussi une des principales questions du rassemblement. Présent avec les Diables en sa qualité de capitaine et de pierre angulaire du groupe, il avait été préservé pour les matches internationaux. Le Brainois n'a pas non plus joué lors des deux premiers matches de la saison avec le Real Madrid. Mardi, il a été inclus à la sélection de Zinédine Zidane pour affronter Valladolid mercredi soir. Pour leur rentrée en 2020, les Diables se sont successivement imposés au Danemark (0-2) puis contre l'Islande (5-1) lors des deux premières journées du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations. Les Belges sont en tête avec 6 points devant les Anglais (4), Danois (1) et Islandais (0).