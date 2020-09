Roland-Garros: Nadal et Thiem face à des adversaires américains

Rafael Nadal et Dominic Thiem ont hérité chacun d'un adversaire américain au deuxième tour de Roland-Garros : le premier est opposé à Mackenzie McDonald et le second à Jack Sock lors de la quatrième journée mercredi.

Nadal, qui égalerait le record de couronnes en Grand Chelem (20) établi par Roger Federer s'il triomphait pour la treizième fois sur la terre battue parisienne, a de nouveau les honneurs du Central, tandis que Thiem jouera sur le court Suzanne-Lenglen.

Revanche de l'US Open entre Serena Williams, en quête d'un 24 trophée historique en Grand Chelem, et Tsvetana Pironkova sur le Central : l'Américaine avait stoppé l'étonnant parcours de la Bulgare en quarts de finale à New York.

Match 100% roumain entre la N.2 mondiale Simona Halep et Irina-Camelia Begu.

Cinq Français au programme, avec notamment le duel entre Pierre-Hugues Herbert et Alexander Zverev, mais aussi Caroline Garcia et Benoît Paire.

Le programme des principaux matches de la 4e journée (à partir de 11h00) :

. Court Philippe-Chatrier

Elina Svitolina (UKR/N.3) - Renata Zarazua (MEX)

Tsvetana Pironkova (BUL) - Serena Williams (USA/N.6)

Mackenzie McDonald (USA) - Rafael Nadal (ESP/N.2)

Alexander Zverev (GER/N.6) - Pierre-Hugues Herbert (FRA)

. Court Suzanne-Lenglen

Stan Wawrinka (SUI/N.16) - Dominik Koepfer (GER)

Jack Sock (USA) - Dominic Thiem (AUT/N.3)

Simona Halep (ROM/N.1) - Irina-Camelia Begu (ROM)

Caroline Garcia (FRA) - Aliaksandra Sasnovich (BLR)

. Court Simonne-Mathieu

Victoria Azarenka (BLR/N.10) - Anna-Karolina Schmiedlova (SVK)

Lorenzo Giustino (ITA) - Diego Schwartzman (ARG/N.12)

(pas avant 14h00)

Benoît Paire (FRA/N.23) - Federico Coria (ARG)

Cori Gauff (USA) - Martina Trevisan (ITA)

. Court N.14

Sara Errani (ITA) - Kiki Bertens (NED/N.5)

Bernarda Pera - Amanda Anisimova (USA/N.25)

Kei Nishikori (JPN) - Stefano Travaglia (ITA)

Benjamin Bonzi (FRA) - Jannik Sinner (ITA)

. Court N.7

(1er) Sebastian Korda (USA) - John Isner (USA/N.21)

(3e) Kaia Kanepi (EST) - Elise Mertens (BEL/N.16)

. Court N.4

Mikhail Kukushkin (KAZ) - Pedro Martinez (ESP)

. Court N.5

Hugo Gaston (FRA) - Yoshihito Nishioka (JPN)

. Court N.9

(1er) Radu Albot (MDA) - Taylor Fritz (USA/N.27)

(3e) Kamilla Rakhimova (RUS) - Maria Sakkari (GRE/N.20)

. Court N.11

Nadia Podoroska (ARG) - Yulia Putintseva (KAZ/N.23)

. Court N.12

Barbora Strycova (CZE/N.32) - Barbora Krejcikova (CZE)

. Court N.13

(1er) Astra Sharma (AUS) - Ekaterina Alexandrova (RUS/N.27)

(3e) Casper Ruud (NOR/N.28) - Tommy Paul (USA)