Sebastiaan Bornauw, Joris Kayembe, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers et Zinho Vanheusden: qui sont les petits nouveaux appelés chez les Diables Rouges?

Trois joueurs espoirs, Alexis Saelemaekers, Sebastiaan Bornauw et Zinho Vanheusden seront conjointement chez les A et les Espoirs de Jacky Mathijssen. Ils seront présents pour la Côte d'Ivoire avec les Diables Rouges avant de rejoindre les U21 pour l'important match en Moldavie en qualifications pour l'Euro, a expliqué Martinez qui a également sélectionné Dodi Lukebakio et Joris Kayembe. Cela fait donc 5 nouvelles têtes chez les Diables. Portraits.

Mercredi midi au centre national de Tubize, Roberto Martinez a dévoilé sa sélection pour le triptyque qui attend les Diables Rouges en octobre. L'Espagnol a convoqué 33 joueurs, dont Sebastiaan Bornauw (FC Cologne), Joris Kayembe (RCS Charleroi), Dodi Lukebakio (Herta Berlin), Alexis Saelemaekers (AC Milan) et Zinho Vanheusden (Standard), qui enregistrent tous leur première convocation avec l'équipe nationale A. "Avec Jacky Mathijssen (entraîneur des Espoirs, ndlr), on a parlé du développement de ces jeunes joueurs, un développement spécifique, et je sens qu'il y a trois joueurs dans ce cas (Saelemaekers, Vanheusden et Bornauw) qui ont gagné le droit d'être appelé dans le noyau A et d'être impliqué dans le premier match contre la Côte d'Ivoire", a confié Martinez en conférence de presse. "Ensuite, ils redescendront avec les Espoirs pour le match important contre la Moldavie car cela fait partie de leur développement. Nous les développons de manière individuelle comme joueurs mais aussi leur mentalité de vainqueur qu'il faut avoir pour jouer en équipe nationale A. C'est une nouvelle fantastique de pouvoir voir ces joueurs dans le noyau A mais aussi de pouvoir continuer leur développement en jouant leur rôle qui est important avec les U21". Qui sont-ils? Sebastiaan Bornauw: défenseur central de 21 ans qui évolue au FC Cologne (Bundesliga) depuis août 2019 après avoir fait ses classes au RSC Anderlecht. Il mesure 1,91 m. Joris Kayembe: latéral gauche de 26 ans qui évolue au RCS Charleroi depuis janvier 2020 après avoir beaucoup voyagé: Standard de Liège (2011-2013), FC Porto (2013-2017) avec des prêts au Rio Ave et au FC Arouca, FC Nantes (2017-2020). D'origine congolaise, il a également joué à Jette et au Brussels chez les jeunes. Dodi Lukebakio: ailier droit de 23 ans qui évolue au Herta Berlin (Bundesliga) depuis août 2019 après avoir beaucoup voyagé: RSC Anderlecht (2015-2018) avec divers prêts à Toulouse et à Charleroi avant un transfert à Watford (2018-2019) qui l'a immédiatement prêté au Fortuna Dusseldorf (Bundesliga). Il est aussi d'origine congolaise. Alexis Saelemaekers: latéral droit de 21 ans qui évolue à l'AC Milan depuis janvier 2020 après avoir fait ses classes au RSC Anderlecht où il jouait ailier droit ou milieu offensif. Zinho Vanheusden: défenseur central de 21 ans et capitaine du Standard depuis cet été. Il a fait toutes ses classes chez les Rouches hormis une parenthèse à l'Inter Milan (2015-2018). Il mesure 1m87.

