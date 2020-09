PAS de spectateurs dans le Mur de Huy: "C'est un peu triste cette année la Flèche Wallonne"

Les amateurs de cyclisme suivent attentivement aujourd'hui la Flèche Wallonne. Comme beaucoup de courses, cette classique entre Herve et Huy avait été repoussée à cause du confinement. Elle se déroule finalement aujourd'hui, mais avec une restriction majeure pour le public : l'interdiction d'accéder au mur de Huy.

C'est généralement dans le Mur de Huy, dans la côte finale qu'il y a traditionnellement le plus de monde et le plus d'ambiance. Mais aujourd'hui, il n'y a personne. "C'est assez impressionnant", confie notre journaliste RTL INFO sur place, Julien Modave, qui suit cette course depuis de nombreuses années.

La côte, à cet endroit, fait à peu près 20%, c'est un endroit idéal pour voir passer les coureurs, et il n'y a absolument aucun spectateur. Seules quelques personnes qui habitent dans le Mur de Huy ont eu l'autorisation de poser des chaises et une table pour regarder passer les coureurs.

400 personnes ont pu s'inscrire également en envoyant un mail à la ville pour obtenir l'autorisation de suivre la course, mais uniquement à l'arrivée, pas sur le Mur de Huy.

Pas de spectateurs, et pas de grands sportifs non plus puisque Philippe Gilbert n'est pas là, Julian Alaphilippe, le champion du monde, n'est pas là non plus. "C'est un peu triste cette année la Flèche wallonne", confie enfin Julien Modave. L'arrivée est prévue aux alentours de 16 heures.