Cyclisme: l'Amstel Gold Race 2020 annulée à cause du coronavirus

L'Amstel Gold Race, prévue le 10 octobre, a été annulée en raison des nouvelles mesures mises en place aux Pays-Bas contre le nouveau coronavirus, ont annoncé mercredi les organisateurs de la classique cycliste néerlandaise.

"L'Amstel Gold Race et l'Amstel Gold Race Ladies Edition sont annulées", déclarent les organisateurs dans un communiqué, où ils précisent que la tenue de ces courses n'était "pas possible dans le cadre des mesures nationales récemment annoncées, selon lesquelles les compétitions sportives doivent être sans public".

Initialement prévue le 19 avril, la course avait déjà été reportée une première fois en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

"Les derniers mois ont été très intenses. La pandémie rend l'organisation de l'Amstel Gold Race très complexe", déclare le directeur de course Leo van Vliet dans le communiqué.

"Ces dernières semaines, il est devenu de plus en plus clair qu'un parcours à travers le sud du Limbourg, avec des passages dans dix municipalités, était irréalisable", poursuit-il.

Un parcours raccourci avait été dessiné et devait être rendu public lundi dernier, mais les nouvelles mesures annoncées le soir-même par le gouvernement néerlandais signifiaient que "les plans devaient à nouveau être révisés", ont souligné les organisateurs.

En interdisant la présence de public pendant les compétitions sportives, le gouvernement leur a rendu la tâche "presque impossible", explique Leo van Vliet.

"Les maires des municipalités qui devaient être traversées par les coureurs ont établi l'impossibilité de garantir l'absence de public. Bien entendu, nous ne pouvons nous empêcher de respecter cet avis, même si nous le regrettons", a-t-il ajouté.

Cette annonce survient quelques heures après l'annulation pour le même motif des passages par les Pays-Bas du BinckBankTour, course cycliste courue depuis mardi et qui devait passer entre ce pays et la Belgique jusqu'à samedi.