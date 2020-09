Roland-Garros: Thiem au 3e tour après avoir sauvé trois balles de set

L'Autrichien Dominic Thiem, récent vainqueur de l'US Open, s'est qualifié mercredi pour le 3e tour de Roland-Garros en sauvant trois balles de set en faveur de son adversaire américain Jack Sock, battu 6-1, 6-3, 7-6 (8-6).

Thiem affrontera au tour suivant le Norvégien Cristian Ruud ou l'Américain Tommy Paul.

Sock, ex-N.8 mondial (en 2017) retombé au 310e rang, s'est progressivement hissé au niveau du double finaliste sortant de Roland-Garros, qu'il n'avait encore jamais croisé sur terre battue. Jusqu'à se procurer trois balles de set dans le tie-break de la troisième manche, en menant 6-3.

Mais un ace et quatre points supplémentaires plus tard, c'est Thiem qui a conclu en 2h22, s'économisant ainsi pour la suite de la quinzaine parisienne.

"C'est très important dans les premiers tours de s'économiser, de jouer le moins de sets possible", a souligné le N.3 mondial.

"Globalement je me sens bien. Je dirais que je surfe encore sur la vague de New York. Bien sûr à un moment donné, la fatigue va me rattaper. Mais j'imagine que le fait d'être concentré sur Roland-Garros cache la fatigue et tout le reste. J'espère pouvoir tenir le plus longtemps possible", a-t-il poursuivi.

Thiem a hérité de la même moitié de tableau que Rafael Nadal, qui n'a lui laissé que quatre jeux à l'Américain Mackenzie McDonald.