Ligues des Champions de basket - Hans Vanwijn et la JDA Dijon se qualifient pour les demies

(Belga) Les Français de la JDA Dijon se sont qualifiés pour la demi-finale de la Ligue des Champions de basket édition 2019-2020 en venant à bout des Turcs de Türk Telekom Ankara (83-82) dans la bulle d'Athènes mercredi soir. Le Belge Hans Vanwijn termine la rencontre avec 9 points.

Ce sont pourtant les Turcs qui prenaient le meilleur départ menant rapidement 24-18 après le premier quart-temps. Dans un match très offensif, les Français réagissaient durant le deuxième acte pour renverser la vapeur et réduire au maximum l'écart au moment de rejoindre les vestiaires (49-46). Sur une dynamique positive, la JDA Dijon continuait sur sa lancée, s'appuyant sur une grosse défense pour reprendre les commandes avant les dix dernières minutes (62-65). Un dernier quart-temps au couteau car si les coéquipiers d'Hans Vanwijn prenaient jusqu'à dix unités d'avance (74-83), les Turcs ne lâchaient rien et auraient même pu revendiquer la victoire si leur dernière tentative avait trouvé le chemin des filets (83-82). Le Belge Hans Vanwijn termine la rencontre avec 9 points (4/12 aux tirs), 3 rebonds et 3 passes en près de 30 minutes. En demi-finale, la JDA Dijon affrontera les Espagnols de San Pablo Burgos qui, eux, se sont imposés facilement ce mercredi face aux Israéliens de l'Hapoel Bank Yahav Jérusalem (65-92). Cette demi-finale est prévue ce vendredi, toujours dans la bulle d'Athènes. (Belga)