Espagne: petite victoire du Real, l'Atlético décevant à Huesca

Le Real Madrid s'est contenté de la plus petite des marges contre Valladolid (1-0) tandis que l'Atlético Madrid est resté muet sur le terrain du promu Huesca (0-0) malgré la titularisation de sa recrue vedette Luis Suarez, mercredi soir lors de la 4e journée du Championnat d'Espagne disputée à huis clos.

Avec sept points, le Real se joint ainsi au groupe de tête aux côtés de Getafe, Valence et Villarreal. Mardi, Getafe a battu le Betis 3-0, Valence s'est imposé 1-0 à la Real Sociedad et mercredi en début de soirée Villarreal, chez lui, a dominé Alaves 3-1.

Largement dominateurs au stade Alfredo-Di Stefano, les hommes de Zinédine Zidane, sans le milieu de terrain allemand Toni Kroos, blessé aux muscles fessiers, ne l'ont emporté que grâce à un but du Brésilien Vinicius Junior (65e), sept minutes après son entrée en jeu à la place du Serbe Luka Jovic.

Le même Vinicius a été bien près de doubler la marque dans le temps additionnel (90+3) au terme d'une superbe percée solitaire, mais sa frappe écrasée est allée directement dans les bras de Roberto Jimenez, le gardien de Valladolid.

Les attaquants madrilènes Jovic et Karim Benzema n'ont presque jamais été en position de marquer malgré la domination de leur équipe. Le buteur français a été remplacé à la 87e minute par Borja Mayoral.

Très actif comme à son habitude dans l’entre-jeu, le Croate Luka Modric ne s'est toutefois pas montré décisif, même si l'un de ses tirs a trouvé le poteau adverse à la 82e.

- Atlético et Suarez muets -

A Huesca, l'Atlético a également manqué d'inspiration offensive malgré, là aussi, une nette domination et la présence au coup d'envoi de l'ancien buteur du Barça, Luis Suarez.

L'équipe de Diego Simeone a passé l'essentiel du temps dans la moitié de terrain d'un promu a priori bien inoffensif, surtout en seconde période, mais a toujours buté sur une défense bien regroupée autour d'Andres Fernandez, très sûr dans son but.

Après une première entrée en cours de match remarquée contre Grenade lors du premier match de son équipe (victoire 6-1, avec un doublé et une passe décisive), Suarez a semblé cette fois manquer de rythme et a été remplacé à la 61e minute par Diego Costa, laissé sur le banc au coup d'envoi comme Stefan Savic, Koke et Yannick Carrasco.

Dans le même temps Villarreal, de l'entraîneur Unai Emery, s'est imposé 3 à 1 à domicile contre Alaves, avec un doublé de Paco Alcacer et un penalty de Gerard Moreno contre un but d'Edgar Mendez pour Alaves, sur une grosse faute de sortie du gardien Sergio Asenjio.

Enfin dans le match des -déjà- mal classés, Elche a réalisé une très bonne opération en allant l'emporter 1-0 à Eibar.

Le FC Barcelone joue jeudi sur le terrain du Celta Vigo.