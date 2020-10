Ligue des champions: quels adversaires pour le Club Bruges? (tirage au sort à 17h)

Le tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions aura lieu jeudi (17h00) à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA.

Bruges est le seul club belge engagé. Versé dans le chapeau 4, les Blauw & Zwart risquent de trouver de solides adversaires sur leur route.

Après l'élimination de La Gantoise en barrages, des oeuvres du Dynamo Kiev, le Club sera le seul représentant belge en C1 cette année. Placé dans le pot 4, le champion de Belgique risque d'hériter de gros morceaux. Le chapeau 1 comprend le Bayern, tenant du titre, le FC Séville, vainqueur de l'Europa League, plus six champions nationaux: le Real Madrid, Liverpool, la Juventus, le Paris Saint-Germain et le FC Porto. Dans le chapeau 2, on retrouve le FC Barcelone, l'Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, le Shakthar Donetsk, le Borussia Dortmund, Chelsea et l'Ajax Amsterdam. Le chapeau 3 se compose du Dynamo Kiev, de Salzbourg, de Leipzig, de l'Inter Milan, de l'Olympiacos, de la Lazio, de Krasnodar et de l'Atalanta.

Bruges sait qu'il n'affrontera pas une autre équipe du chapeau 4, à savoir le Lokomotiv Moscou, l'Olympique Marseille, le Borussia Mönchengladbach, Basaksehir, Midtjylland, Rennes et Ferencvaros.

L'UEFA dévoilera également le nom du Joueur de l'année. Kevin De Bruyne est l'un des trois finalistes. Premier Belge à figurer dans les trois finalistes, De Bruyne aura face à lui deux joueurs du Bayern Munich, vainqueur de la Ligue: le gardien Manuel Neuer et l'attaquant Robert Lewandowski, favori à la succession du Néerlandais de Liverpool Virgil van Dijk. Neuer, De Bruyne et Lewandowski sont également nommés dans les trophées par postes, respectivement comme meilleur gardien, milieu de terrain et attaquant.

Voici les chapeaux du tirage au sort:

Chapeau 1: Bayern Munich (GER, tenant du titre), FC Séville (ESP, vainqueur de la Ligue Europa), Real Madrid (ESP), Liverpool (ENG), Juventus Turin (ITA), PSG (FRA), Zenit Saint-Pétersbourg (RUS), Porto (POR).

Chapeau 2: FC Barcelone (ESP), Atlético Madrid (ESP), Manchester City (ENG), Manchester United (ENG), Shakhtar Donetsk (UKR), Dortmund (GER), Chelsea (ENG), Ajax Amsterdam (NED).

Chapeau 3: RB Leipzig (GER), Inter Milan (ITA), Olympiakos (GRE), Lazio Rome (ITA), Atalanta Bergame (ITA), Dynamo Kiev (UKR), RB Salzbourg (AUT), Krasnodar (RUS).

Chapeau 4: Lokomotiv Moscou (RUS), Olympique de Marseille (FRA), Club Bruges (BEL), Borussia Mönchengladbach (GER), Istanbul Basaksehir (TUR), Rennes (FRA), FC Midtjylland (DEN), Ferencvaros (HUN).