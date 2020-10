Foot: retour du public en compétitions européennes, jauge limitée à 30%

L'UEFA a autorisé jeudi le retour immédiat du public en compétitions européennes de football, dont la Ligue des champions, dans une limite de 30% de la capacité du stade et à la discrétion des autorités locales.

"Le Comité exécutif de l'UEFA a décidé d'autoriser le retour partiel des spectateurs lors des matches de l'UEFA, quand la législation locale le permet, et ce à partir des matches pour équipes nationales de la semaine prochaine", a indiqué la Confédération européenne jeudi dans un communiqué publié le jour du tirage au sort de la Ligue des champions.

La décision permet un retour du public dès les matches de Ligue des champions et de Ligue Europa, dont les phases de groupes débutent les 20 et 22 octobre, mais aussi pour les matches internationaux amicaux et de Ligue des nations prévus la semaine prochaine

Les supporters visiteurs ne seront pas autorisés et la jauge ne pourra pas dépasser les limites fixées par les autorités nationales, précise l'instance dirigeante du football européen.

Depuis la fin de l'hiver, tous les matches européens avaient eu lieu à huis clos en raison de la crise sanitaire, sauf la Supercoupe d'Europe le 24 septembre à Budapest, qui avait valeur de test.

Avec une jauge initialement fixée à 30% de la capacité du stade, 15.180 spectateurs (sur 68.000 places dans le stade) avaient vu le Bayern Munich battre Séville (1-0) dans la capitale hongroise.

- "Premier pas" -

Dans son communiqué, l'UEFA qualifie de "réussite" cette expérimentation et retient la même jauge maximale.

"Il sera obligatoire pour les spectateurs de respecter la distance sociale, et des mesures de précaution supplémentaires, comme le port du masque, devront être mises en place conformément à la réglementation locale", assure l'UEFA.

"La décision de ce jour est un premier pas raisonnable qui privilégie la santé des supporters et le respect des législations locales", a commenté le président de l'UEFA Aleksander Ceferin, cité dans le communiqué.

"Cette décision permettra une approche cohérente par pays et non par compétition, sachant que cette dernière était parfois difficile à comprendre pour les supporters", a poursuivi le Slovène, alors que la Fédération portugaise a déjà annoncé que la Selecçao accueillerait l'Espagne puis la Suède en octobre devant du public (avec une jauge limitée respectivement à 5 et 10% de la capacité des stades).

Plusieurs pays européens ont réautorisé la venue de public dans les tribunes de football, mais dans les cinq grands championnats, seules la France et l'Allemagne l'ont fait, avec de strictes limites.

La progression de l'épidémie en France a amené les autorités à réduire par endroits la jauge maximale de 5.000 à 1.000 spectateurs, certains clubs renonçant à accueillir du public dans ces conditions.