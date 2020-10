Finale NBA: Miami tremble pour Dragic et Adebayo, incertains pour le match N.2

L'inquiétude perdure dans les rangs de Miami, au lendemain de la défaite (116-98) contre les Lakers en ouverture de la finale NBA: Goran Dragic, blessé au pied gauche, et Bam Adebayo, touché aux cervicales, sont annoncés incertains pour le match N.2, vendredi.

Le club floridien a confirmé jeudi que Dragic a été victime d'une aponévrose plantaire et précisé qu'Adebayo souffrait d'une tension cervicale selon une IRM (Imagerie par résonance magnétique) passée en matinée, les plaçant dans la liste des joueurs incertains.

La veille, des douleurs à une épaule avaient été évoquées pour le pivot.

"C'est une blessure différente de celle qu'il a déjà eue à l'épaule, donc c'était évident de dresser une comparaison à chaud. Le fait est que j'ai beaucoup d'incertitude pour deux titulaires", a déclaré l'entraîneur du Heat, Erik Spoelstra, en conférence de presse.

"Si le plan A ne peut pas être exécuté, alors il faut passer au plan B ou au Plan C... Mais j'ai un groupe qui aime travailler. On sait qu'on va trouver des solutions, pour contrer un adversaire de qualité. On sait qu'on devra jouer beaucoup mieux qu'on ne l'a fait hier soir à tous les niveaux", a-t-il ajouté, se voulant confiant dans les ressources dont il dispose.

"Notre profondeur de banc a été l'une de nos plus grandes forces cette saison. Ce n'est pas comme si les gars susceptibles d'intégrer la rotation n'avaient pas joué auparavant. Ils ont confiance en eux, car ils savent qu'ils ont joué un grand rôle pour nous toute l'année", a développé Spoelstra, qui "attend de voir qui sera disponible pour faire les ajustements en conséquence".

- Un joueur doit savoir se lever" -

Si Dragic venait à ne pas jouer, le talentueux Tyler Herro démarrerait probablement et l'autre rookie Kendrick Nunn, qui avait un peu disparu des radars depuis la reprise, aurait la possibilité de confirmer son excellent dernier quart-temps du 1er match au cours duquel il a inscrit 14 de ses 18 points.

"Kendrick a dû se remettre du Covid-19, il nous a rejoints dans la bulle avec 25 jours de retard. Il a vraiment travaillé. Nous avons confiance en lui. Ce gars a du caractère, il est compétitif. Il a dû surmonter beaucoup de choses, et il a été une arme pour nous cette année. C'est bien de le voir en forme", a dit Spoelstra.

Son leader, Jimmy Butler, qui s'est lui tordu la cheville gauche mais a fini le match et sera apte vendredi, a reconnu qu'il faudrait "peut-être faire sans" Dragic et Adebayo.

"De toute évidence, nous avons vraiment besoin de ces deux gars, mais je le répète, un joueur doit savoir se lever quand un autre doit s'asseoir", a-t-il dit.

"Les gars vont devoir intensifier les efforts. Mais il faut qu'on reste calme. Mercredi on était nerveux, c'était notre première fois pour beaucoup d'entre nous. Je sais que nous savons rebondir, je pense que nous en sommes capables", a encore assuré Butler.

En attendant, son jeune coéquipier, Tyler Herro a peiné à masquer son inquiétude: "l'absence de Goran (Dragic) a fait beaucoup de mal, si elle se poursuit ce sera une grosse perte pour nous".

Et si Bam Adebayo devrait déclarer forfait? "Cela changerait presque tout quand on voit son apport offensif et défensif. Je sais que le coach a des solutions en tête, mais je ne sais vraiment pas ce que ça donnera sans lui".