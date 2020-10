Europa League - Le Standard, La Gantoise et l'Antwerp connaîtront leurs adversaires vendredi

(Belga) Le Standard, l'Antwerp et La Gantoise connaîtront ce vendredi leurs adversaires en phase de groupes de l'Europa League (13h00).

Placée dans le chapeau 1, celui des têtes de série, La Gantoise est sans doute l'équipe belge qui a le plus de chances de trouver un groupe à sa portée. Eliminés en barrages de la Ligue des Champions, les Gantois sont assurés d'éviter notamment Arsenal, Tottenham, l'AS Rome, Naples, Benfica, Leverkusen ou encore Villarreal. Le Standard, qui s'est qualifié jeudi après avoir éliminé Fehérvár (3-1) jeudi, figure dans le pot 2 et n'est donc pas à l'abri d'une groupe compliqué. Débutant dans les groupes de l'Europa League, l'Antwerp se trouve dans le chapeau 4, ce qui risque de lui valoir un groupe difficile. En marge de ce tirage, l'UEFA annoncera le lauréat du trophée du Joueur de l'année. Romelu Lukaku, finalistes de la dernière édition avec l'Inter, est l'un des trois candidats, avec Éver Banega, vainqueur du tournoi avec Séville, et Bruno Fernandes (Manchester United). L'an passé, Eden Hazard, vainqueur de la compétition avec Chelsea, avait été sacré. (Belga)