Lewandowski élu meilleur joueur UEFA de la saison devant Neuer et De Bruyne

L'attaquant polonais Robert Lewandowski a été sacré jeudi meilleur joueur UEFA de la saison 2019/2020, un premier trophée individuel d'autant plus prestigieux en l'absence de Ballon d'Or, après avoir remporté la Ligue des champions avec le Bayern Munich.



Le buteur de 32 ans a pris le dessus sur son coéquipier Manuel Neuer, 34 ans, élu meilleur gardien de l'année, et sur le milieu belge de Manchester City Kevin de Bruyne, 29 ans, meilleur passeur décisif de la saison en Europe. "C'est un sentiment incroyable d'avoir ce trophée, j'ai travaillé si dur", s'est réjoui le canonnier polonais, noeud papillon et large sourire, lui qui rongeait son frein depuis des années et rêvait ouvertement de Ballon d'Or.

Ce ne sera pas pour cette année puisque la distinction individuelle suprême du foot a été annulée pour la première fois depuis 1956, tant la pandémie a perturbé la saison. Le sort du prix Fifa the Best, traditionnel avant-goût du Ballon d'Or, demeure lui en suspens.

49 buts et un 5 trophées cette saison

Arrivé de Dortmund en 2014, "Lewy" a empilé 34 buts en Bundesliga et 15 en C1 cette saison, pour devenir l'un des artisans majeurs du quintuplé championnat-Coupe d'Allemagne-Ligue des champions-Supercoupe d'Europe-Supercoupe d'Allemagne réalisé par les Bavarois.

Monstre de travail, le Polonais a su élargir sa palette de pur numéro 9 pour progresser dos au but et adresser l'an dernier six passes décisives en C1 en plus de ses quinze buts. Enfin décisif aux ultimes stades de la compétition continentale, il a inscrit trois buts face à Chelsea en huitièmes, un face à Barcelone en quarts puis un face à Lyon en demi-finale, même s'il a laissé Kingsley Coman marquer l'unique but de la victoire finale.

Chez les femmes, la Danoise Pernilla Harder, transférée cet été de Wolfsburg à Chelsea, l'a emporté sur la Française Wendie Renard et l'Anglaise Lucy Bronze, toutes deux victorieuses en Ligue des champions avec l'OL.