Lionel Messi a retrouvé la MAGIE avec le FC Barcelone (vidéo)

Le FC Barcelone, pourtant réduit à dix à la 42e minute, s'est nettement imposé 3 à 0 sous la pluie et à huis clos sur le terrain du Celta Vigo, en clôture de la 4e journée du Championnat d'Espagne.

Pour leur deuxième match de Liga cette saison, et après leur probant succès dimanche dernier au Camp Nou contre Villarreal (4-0), les Catalans ont marqué par le jeune prodige Ansu Fati, Lucas Olaza contre son camp et Sergi Roberto dans le temps additionnel.

Le nouvel entraîneur du Barça, le Néerlandais Ronald Koeman, avait aligné le même onze de départ que contre Villarreal, notamment avec la ligne d'attaque Griezmann-Messi-Coutinho-Fati.

Dans le but, le Brésilien Neto a poursuivi son intérim en raison de l'absence du titulaire allemand Marc-André ter Stegen, qui récupère d'une opération à un genou.

Nettement dominateurs, les coéquipiers de Messi ont été réduits à dix à la 42e minute lorsque le défenseur français Clément Lenglet a été exclu pour un second carton jaune reçu suite à une obstruction sur l'ancien Barcelonais Denis Suarez.

Dans la foulée, Koeman a choisi de rééquilibrer son équipe et de remplacer Griezmann, très discret sur son aile droite, par Ronald Araujo (45+2).

Auparavant, Ansu Fati, qui fêtera ses 18 ans le 31 octobre, avait ouvert le score d'un bel extérieur du pied droit entre deux défenseurs adverses (11e).

En seconde période, malgré l'infériorité numérique, les Blaugrana, pour une fois tout de noir vêtus, ont doublé la marque suite à une belle percée de Lionel Messi, dont le centre côté droit a été détourné dans son but par Lucas Olaza (51e).

En toute fin de match (90+5), le latéral droit Sergi Roberto a inscrit un troisième but d'une frappe puissante sous la barre.

Avec six points au compteur et deux matches en retard, le Barça est 5e, à une longueur derrière un groupe composé de Getafe (3 matches), Valence (4 matches), le Real Madrid (3 matches) et Villarreal (4 matches).

Getafe et Valence ont gagné mardi, contre le Betis Séville (3-0) et chez la Real Sociedad (1-0) respectivement, tandis que le Real et Villarreal se sont imposés mercredi face à Valladolid (1-0) et Alavés (3-1).

Le Celta Vigo est pour sa part 11e après sa première défaite de la saison, qui faisait suite à deux nuls à l'extérieur et une victoire à domicile.

En début de soirée jeudi, Cadix, malgré deux exclusions, l'a emporté sur le terrain de l'Athletic Bilbao (1-0) et Séville s'est défait de Levante (1-0).

La rencontre Grenade-Osasuna a été reportée, Grenade jouant ce jeudi en Ligue Europa.