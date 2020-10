Mercato: le RSC Anderlecht sur le point de vendre Landry Dimata

D'après les informations de RMC Sport en France et de la DH, Landry Dimata serait sur le point de rejoindre Dijon, en Ligue 1. Le RSC Anderlecht aurait accepté une offre de 5 millions d'euros pour son jeune attaquant de 23 ans.

Le néo-Diable Rouge (2 sélections) n'a pas souvent porté le maillot mauve et blanc du Sporting, la faute à plusieurs blessures, mais possède un bilan plus qu'honorable (30 matches, 15 buts).

Dijon est actuellement dernier au classement du championnat français.

Le ménage continue

Par ailleurs, Anderlecht a annoncé jeudi le départ du défenseur James Lawrence à Sankt Pauli, en D2 allemande. Prêté la saison passée, le Gallois de 28 ans est cette fois transféré définitivement. Il a signé un contrat de deux ans. L'an passé, Lawrence avait joué 14 rencontres pour St. Pauli. Sa saison avait été perturbée par des blessures, mais le club allemand a été convaincu par ses prestations et l'a recruté définitivement. Lawrence était arrivé à Anderlecht en 2018, en provenance de Trencin (Slovaquie). Formé aux Pays-Bas, notamment à l'Ajax, Lawrence avait joué 26 rencontres lors de sa première saison à Anderlecht, mais n'avait pu s'installer comme un titulaire indiscutable.

Les Mauves ont aussi indiqué vendredi que le défenseur portugais Josué Sa (28 ans) a signé un contrat de trois ans avec le PFC Ludogorets, le champion de Bulgarie. Sa était arrivé à Anderlecht en 2018 en provenance du Vitória Guimarães SC. Après une saison et 26 matchs avec Anderlecht, le défenseur central a été prêté à Kasimpasa, en Turquie, et au SD Huesca, en Espagne. Avec ce dernier, il a joué 27 rencontres et obtenu la promotion en Liga