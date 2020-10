Italie: deux cas de Covid-19 à Naples, deux jours avant de défier la Juventus

Le club de football de Naples, dernier adversaire du Genoa où est apparu un foyer de contagion du Covid-19, a annoncé vendredi deux cas positifs, dont un joueur, à deux jours de son match contre la Juventus Turin.

"A l'issue des tests menés hier (jeudi, ndlr), sont positifs au Covid-19 le joueur Piotr Zielinski" et un membre du staff technique, a annoncé le club napolitain sur Twitter.

Le Genoa a pour pour part annoncé trois nouveaux cas positifs au Covid-19 parmi ses joueurs et son staff, portant le total à 19 depuis la fin de la semaine dernière (14 joueurs, dont près d'une dizaine ont joué et perdu 6-0 contre Naples dimanche, et 5 membres du staff).

La Ligue italienne de football a décidé jeudi de reporter le match du Genoa prévu samedi contre le Torino, pour le compte de la 3e journée de Serie A. Il s'agit du premier match reporté en Italie en raison de la pandémie de coronavirus depuis le début de la saison.

Naples se déplace dimanche soir (20h45, 18h45 GMT) à Turin pour le choc de cette 3e journée contre la Juventus.

Après l'annonce lundi soir des cas groupés au Genoa (14 à l'origine, auxquels se sont ajoutés de nouveaux positifs au fil des jours), le club de Naples a mis en place une surveillance renforcée avec plusieurs séries de tests prévues jusqu'au départ pour Turin.

Les premiers tests menés en début de semaine s'étaient tous révélés négatifs. Après la nouvelle série organisée jeudi, un troisième dépistage généralisé est prévu samedi.

La Ligue de football a arrêté jeudi une ligne de conduite pour éviter d'avoir à trancher au cas par cas sur le maintien ou non des matches: elle a endossé les règles instaurées par l'UEFA prévoyant qu'un match peut avoir lieu à partir du moment où une équipe dispose de 13 joueurs sains, y compris un gardien de but.

Avec une dérogation possible: si un club abrite un foyer actif de Covid-19 avec plus de dix nouveaux cas positifs en une semaine, il pourra demander le report, mais seulement une fois au cours de la saison.