Kenenisa Bekele, blessé à un mollet, déclare forfait au marathon de Londres

(Belga) L'Ethiopien Kenenisa Bekele, blessé à un mollet, a déclaré forfait pour le marathon de Londres où il devait affronter dimanche le recordman du monde de la spécialité, le Kényan Eliud Kipchoge, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Bekele, triple champion olympique et quintuple champion du monde sur la piste, possède le 2e temps de l'histoire sur la distance des 42,195 km. Le duel entre Bekele et Kipchoge est attendu depuis septembre 2019 lorsque l'Ethiopien avait approché à Berlin le record du monde du Kényan (2 h 01 min 41 sec contre 2 h 01 min 39 sec pour Kipchoge à Berlin en 2018). Eliud Kipchoge, après une carrière aboutie sur la piste (deux médailles olympiques, deux médailles mondiales dont un titre), est devenu sans contestation le meilleur marathonien de l'histoire: il compte onze victoires en douze courses, dont le titre olympique en 2016, huit succès répartis entre Chicago, Berlin et Londres, le record du monde, et il a réussi à briser la mythique barrière des deux heures sur une course non-officielle en octobre 2019 à Vienne (1 h 59 min 41 sec). Kenenisa Bekele, en 20 ans de carrière, s'est forgé le plus beau palmarès du fond à la suite de son illustre compatriote Haile Gebrselassie, avec trois titres olympiques, 17 Mondiaux (5 sur piste, 1 en salle, 11 en cross quand les meilleurs y participaient encore) et les records du monde du 10.000 m et 5.000 m, ce dernier ayant été battu en août par l'Ougandais Joshua Cheptegei. L'Ethiopien, passé sur marathon en 2014, a connu moins de réussite sur les 42,195 km (trois victoires en dix courses), ce qui ne l'empêche pas de posséder le 2e temps de l'histoire sur la distance des 42,195 km. Prévu en avril, le marathon de Londres a été reporté à octobre à cause de la pandémie de coronavirus. Il aura lieu sur un parcours alternatif, une boucle de 2,15 km autour de St James Park, devant Buckhingham Palace, qui n'accueillera aucun spectateur. (Belga)