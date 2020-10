Van Uytvanck et Minnen éliminées au 2e tour du double

(Belga) Greet Minnen et Alison Van Uytvanck ont été éliminées au deuxième tour du double de Roland-Garros par la Russe Veronika Kudermetova et la Chinoise Zhang Shuai 6-3, 6-3. La rencontre a duré 1 heure et 24 minutes.

Kudermetova et Zhang affronteront au troisième tour les Américaines Sofia Kenin et Bethanie Mattek-Sands, têtes de série N.9, qui ont battu 7-5, 6-2 la Serbe Nina Stojanovic et la Suissesse Jil Teichmann Plus tôt dans la journée, Kirsten Flipkens et sa partenaire russe Anastasia Pavlyuchenkova ont été éliminées au deuxième tour par l'Ukrainienne Marta Kostyuk et la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich 6-3, 4-6, 6-2. Elise Mertens et la Biélorusse Aryna Sabalenka, tête de série N.3, se sont qualifiées jeudi pour le deuxième tour, où elles affronteront les Américaines Asia Muhammad et Jessica Pegula. En proie à des migraines, Van Uytvanck (WTA 65) a abandonné jeudi au deuxième tour du simple contre la Roumaine Irina Bara (WTA 142). Minnen (WTA 110) avait elle été éliminée au 1er tour par l'Argentine Nadia Podoroska (WTA 131). (Belga)